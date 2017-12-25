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25 Aralık 2017 16:38

Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaza büründü

Denizli’de hafta sonu etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaza büründü.

Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaza büründü

25 Aralık 2017 16:38


Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kara hasret kalan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, ziyaretçilerine karın tadını yaşama fırsatı verirken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yoğunluktan dolayı uzun kuyrukların oluştuğu teleferikle 1500 metre rakımlı yaylaya çıkan vatandaşlar sevdikleriyle birlikte karın tadını çıkardı. Denizli’de karın yağdığı ilk noktalardan biri olan Bağbaşı Yaylası’nda bol bol hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar güzel bir hafta sonu geçirmenin keyfini yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nın kar özlemi çeken vatandaşlar için güzel bir seçenek olmaya devam ettiğini belirterek, "Denizli merkezde yine kar yağışı az olmasına rağmen, Bağbaşı Yaylamız beyaza bürünmüş durumda. Vatandaşlarımız da hafta sonunu da fırsat bilerek yaylanın beyaza bürünmüş halini görmek ve karın tadını çıkarmak için yoğun olarak ziyaret ediyor. Biz de vatandaşlarımızın bu yoğun ilgisinden oldukça memnunuz. Sadece Denizli’den değil çevre illerden de ziyarete gelen misafirlerimiz var. Vatandaşlarımızı hem karın hem de manzaranın tadını çıkarmaları için yaylamıza davet ediyorum” dedi.




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