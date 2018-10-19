Denizli UMKE'den gerçeğini aratmayan tatbikat

Denizli Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Aydın ve Muğla'dan 40 personelin katılımı ile Sarayköy'de 3 günlük eğitim kampında tatbikat düzenledi. Tatbikat gerçeğini aratmadı.

UMKE personellerinin koordinasyonunu pekiştirmek, birbirlerini tanımaları, tıbbi bilgi beceri ve uygulamalarını aktarmaları amacıyla her yıl UMKE faaliyet planına göre gerçekleştirilen bölge eğitim kampı ve tatbikatları, bu yıl 19. Bölge Koordinatörü olan Denizli'de 3 gün süren eğitim kampı ve tatbikat programıyla gerçekleştirildi. Eğitimin ikinci gününde Sarayköy'de tren istasyonunda gerçekleştirilen tatbikatı Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve Denizli Gar Müdürü Adnan Tunca da takip etti. Tatbikat gereği Sarayköy Devlet Demir Yolları Tren İstasyonu'nda trenle araç çarpışmasını konu alan bölgesel tatbikat gerçekleştirdi. Çarpışma sonucu araçta yangın çıkarken, olaya Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yine araçta sıkışan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tren ve çevredeki yaralılar ise UMKE ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda kurtarılarak hastanelere sevk edildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, üç gün boyunca teorik eğitimlerin verildiğini, ayrıca yaşanabilecek olumsuzlukların senaryolaştırılarak uygulamalı tatbikatların yapıldığını söyledi. Öztürk, “UMKE tarafından gerek doğal, gerekse insani kaynaklı acil durum ve afetlere karşı hazırlıklı olmak adına belli dönemlerde eğitim ve tatbikatlar düzenlenmektedir. Bu yıl Denizli, Aydın ve Muğla illerini kapsayan 19. Bölge Koordinatörlüğü görevi ilimize verildi. Bildiğiniz gibi tamamen gönüllülük esasına göre çalışan UMKE personelimiz Sarayköy'de 3 gün süren bölgesel tatbikatı başarıyla gerçekleştirdi. Tatbikata katılan tüm UMKE personellerine, senaryo gereği yaralı rolünde yer alan Pamukkale Üniversitesi Ambulans Acil Bakım Teknikeri öğrencilerine ve destek sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.