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08 Mayıs 2018 15:02

Denizli Valiliği Mayıs ayı halk toplantısı yapıldı

Denizli Valiliği tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen halk toplantılarına mayıs ayında da devam edildi.

Denizli Valiliği Mayıs ayı halk toplantısı yapıldı

08 Mayıs 2018 15:02


Halk toplantılarının Mayıs ayı buluşmaları Vali Yardımcısı Kemal İnan başkanlığında gerçekleştirildi. Vatandaşlar toplantıda sorun, talep ve şikayetlerini direkt olarak İnan’a iletti. Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda Vali Yardımcısı Kemal İnan, vatandaşlarla tek tek görüşerek sorunları hakkında bilgi aldı. Vali Yardımcısı İnan, sorunlara çözüm bulunması için ilgili daire müdürlükleri ile görüşüleceğini belirtti. Toplantıda sorunlarını aktaran vatandaşlar, gerek bireysel gerekse mahallelerinde bulunan bir çok talep ve şikayetini aktarma fırsatı buldu.




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