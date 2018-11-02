Denizli Valiliği silah magandalarına karşı harekete geçti

Bu tür eylemleri gerçekleştirilenler hakkında yasal ve cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Valiliğimizce kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi bu çerçevede yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesine yönelik tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir” denildi.

Yapılan açıklamada, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılmasını engellemeye ilişkin şu ifadelere yer verildi;

“Organizasyon sahiplerine izin verilirken organizasyonda silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacaktır. Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla 50x70 santimetre ebadında havaya ateş açılmaması ve silah kullanılmamasına yönelik hazırlanan ekteki afiş örnekleri temin edilerek tüm katılımcıların görebileceği şeklide organizasyon alanlarına asılacaktır.”

Açıklamada, kamu personellerinin, katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda ilgili kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılacağı ve bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususuna soruşturma esnasında özellikle dikkat edileceği belirtildi.