Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 14:19

Denizli Valiliği’nde yangın ve deprem tatbikatı

Denizli Valiliği’nde AFAD İl Müdürlüğü tarafından, deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Denizli Valiliği’nde yangın ve deprem tatbikatı

22 Aralık 2017 14:19


Denizli Valiliği personeline yönelik AFAD İl Müdürlüğü tarafından, deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik binası içinde verilen siren sesi ile başlayan tatbikat, yerleşkenin arka bahçesinde düzenlenen yangın tatbikatıyla devam etti. Bahçe içerisinde kontrollü olarak yangın çıkartıldı. Binada yangın çıktığı varsayılarak üst katta mahsur kalanlar AFAD ekipleri tarafından ip sarkıtılarak yangın bölgesinden kurtarıldı.


Daha sonra olası bir deprem anında binanın kontrollü bir şekilde nasıl boşaltılacağı, neler yapılacağı AFAD İl Müdürü Ali Etiz tarafından personele anlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    14°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç