Denizli Valiliği’nde yangın ve deprem tatbikatı

Denizli Valiliği personeline yönelik AFAD İl Müdürlüğü tarafından, deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Valilik binası içinde verilen siren sesi ile başlayan tatbikat, yerleşkenin arka bahçesinde düzenlenen yangın tatbikatıyla devam etti. Bahçe içerisinde kontrollü olarak yangın çıkartıldı. Binada yangın çıktığı varsayılarak üst katta mahsur kalanlar AFAD ekipleri tarafından ip sarkıtılarak yangın bölgesinden kurtarıldı.

Daha sonra olası bir deprem anında binanın kontrollü bir şekilde nasıl boşaltılacağı, neler yapılacağı AFAD İl Müdürü Ali Etiz tarafından personele anlatıldı.