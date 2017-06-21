Denizli Valisi Altıparmak yerine, Giresun Valisi Karahan atandı

Vali atamalarına ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameyle birlikte Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, merkeze atandı. Giresun Valisi olan Hasan Karahan ise Denizli Valiliğine atandı. Merkeze atanan vali Altıparmak, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinden sonra FETÖ/PDY ile mücadelede etkin rol oynamıştı.

Darbenin ilk saatlerinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Başsavcı Mustafa Alper, emekli olan Emniyet Müdürü Hüseyin Namal ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız ile koordineli çalışan Altıparmak, darbe girişiminin başarısız olmasında önemli etken olmuştu.