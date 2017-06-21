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21 Haziran 2017 10:09

Denizli Valisi Altıparmak yerine, Giresun Valisi Karahan atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Denizli Valisi Ahmet Altıparmak merkeze çekilirken, Giresun Valisi Hasan Karahan ise Denizli Valiliğine atandı.

Denizli Valisi Altıparmak yerine, Giresun Valisi Karahan atandı

21 Haziran 2017 10:09


Vali atamalarına ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameyle birlikte Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, merkeze atandı. Giresun Valisi olan Hasan Karahan ise Denizli Valiliğine atandı. Merkeze atanan vali Altıparmak, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinden sonra FETÖ/PDY ile mücadelede etkin rol oynamıştı.


Darbenin ilk saatlerinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Başsavcı Mustafa Alper, emekli olan Emniyet Müdürü Hüseyin Namal ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız ile koordineli çalışan Altıparmak, darbe girişiminin başarısız olmasında önemli etken olmuştu.




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