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Denizli Valisi Karahan: “Babadağı civarında arıyoruz”

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Hasan Karahan, iletişimin kesildiği eğitim uçağı ile ilgili, “Tüm Denizli’de arıyoruz.

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Hasan Karahan, iletişimin kesildiği eğitim uçağı ile ilgili, “Tüm Denizli'de arıyoruz. Bilgiler çok farklı alanlardan geliyor. Babadağı civarında arıyoruz” dedi.


Denizli Valisi Hasan Karahan, radardan kaybolan sivil eğitim uçağını arama çalışmalarının sürdüğü alana gelerek yetkililerden bilgi aldı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Karahan, “Henüz bir gelişme yok. Farklı konumlarda bilgiler geliyor, hepsine bakıyoruz. Tüm ekipleri seferber ettik, komşu illerden de yardım aldık. Askeri birlikler de var. Tüm Denizli'de arıyoruz. Bölgeler çok farklı alanlardan geliyor, hepsine bakıyoruz. Babadağı'nın bu tarafı veya Tavas tarafı olduğunu düşünüyoruz. İçinde iki kişi olduğunu biliyoruz” dedi.

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