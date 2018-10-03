Denizli ve Alanyalı şehit aileleri bir araya geldi

Denizli ve Alanya'daki şehit ailelerini buluşturmak amacıyla ilk etkinlik şehit polis Coşkun Nazilli'nin Alanya'daki evinin önünde gerçekleştirilen mevlid-i şerif programı ile başladı. Programa Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Mevlid programı yapılan duanın ardından son buldu, duanın ardından konuşan Demir, Denizli ve Alanya'nın şehidine her daim sahip çıktığını vurgulayarak “Burada bizleri buluşturanlar aguşunu açıp Hz. Peygamber'in bekledikleridir. Her zaman söylediğimiz gibi bu ülkeye evlatlarını feda edenlerin her daim yanında her zaman hizmetinde olacağız bu etkinlikte bunun bir nişanesidir” diye konuştu.

İki gün boyunca devam eden etkinlikler kapsamında Denizli ve Alanya'lı şehit ailelerinin kaynaşması ve bir nebze olsun acılarının hafifletilmesi adına çeşitli geziler ve yemekler tertip edildi.