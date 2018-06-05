Denizli yeni bir mesire alanına kavuşacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Denizli’ye yeni bir mesire alanı kazandıracaklarını bildirdi. Bakan Eroğlu, şehre yeni bir mesire yeri daha kazandırdıklarını kaydederek şunları söyledi:

“2002 yılından bu yana Denizli’ye 4 şehir ormanı, 10 bal ormanı ve 32 adet mesire yeri tesis ettik. 1 milyon 167 bin 600 dekar arazide çalışma yaparak 119 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk. 471 okul bahçesine 47 bin 596 adet, 148 ibadethane çevresinde 4 bin 970 adet, 81 köy mezarlığında 16 bin786 adet, 19 sağlık ocağı ve hastane bahçesinde 871 adet fidanı toprakla buluşturduk. Yine Denizli’de 283 km karayolu kenarına 174 bin 193 adet fidan diktik. Şimdi de şehre yeni bir mesire yeri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ormancılık faaliyetlerimize hız kesmeden Denizli’nin yeşiline yeşil katmaya devam edeceğiz.”