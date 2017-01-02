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02 Ocak 2017 11:39

Denizli Yeni Medya Yayıncıları Derneği kuruldu

Denizli Yeni Medya Yayıncıları Derneği kuruldu

02 Ocak 2017 11:39

Denizli’de, faaliyet gösteren internet medyası mensupları tarafından dernek kuruldu.
Denizli’de, internet haberciliği alanında faaliyet gösteren medya mensupları tarafından Denizli Yeni Medya Yayıncıları Derneği’nin kuruluşu yapılan toplantı ile ilan edildi.
Ana faaliyet internet yayıncılığı olan şirketleri tek çatı altından toplanmayı hedefleyen derneğin kuruluş toplantısı Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan toplantı salonunda gerçekleştirildi. 12 internet sitesinin temsilcileriyle kuruluna derneğin kuruluş toplantısına derneğin kurucu üyeleri ve basın mensupları katıldı.
Derneğin kuruluş üyeleri adına deklarasyonu okuyan Sedat Kurt, yerel ölçekte bir ilkin altına imza attıklarını belirtti. Amaçlarının haksız rekabetin önüne geçmek olduğunu belirten Kurt, devlete karşı şirketleşip tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirerek ve istihdam oluşturma hedefinde olduklarını ifade etti. Gazetecilik mesleğinin tüm ilkelerine karşı sorumlu olduklarının bilincinde olduklarını belirten Kurt, “Dernek üyesi yayıncı kuruluşlarda çalışan ve Denizli Gazeteciler Cemiyetinin üyelik koşullarını taşıyan tüm meslektaşlarının tek dayanışma adresini Denizli Gazeteciler Cemiyetinin olduğunun bilincindedir. Dernek tüzüğünün tüm şartlarına haiz yayıncıları aramızda görmek istediğimiz kadar, bu vasıflara uymayan internet yayıncılarının da derhal bu sorumluluk ve bilinçle hareket ederek, tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklentisiyle sektörünü bu iş kolunu diğer aktörleri de sürekli takipte olacağız. İllegal tüm kişi ve oluşumlarla ve bu oluşumlara destek veren tüm çevrelerle mesleğimizin geleceği, meslektaşlarımızın rızkı ve emeğini korumak adına her türlü ve hukuki zeminde korkusuzca savaşacağımız belirtmek isteriz” diye konuştu.



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