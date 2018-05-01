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01 Mayıs 2018 16:18

Denizli’de 1 Mayıs kutlamaları yağmur altında son buldu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de coşku içinde kutlandı.

Denizli’de 1 Mayıs kutlamaları yağmur altında son buldu

01 Mayıs 2018 16:18

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı mitingde polis geniş güvenlik önlemleri alırken, program yağmurun altında son buldu.


Çınar Meydanı’nda başlayan kutlamaya sendikalar başta olmak üzere siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli gruplar katıldı. Kutlamalarda bu yıl Kampüs Cadıları ve LBGT gibi gruplar da yer aldı. Bazı eylemciler de işçi bareti ve tulumları ile katıldı.


Çınar Meydanı’nda toplanan kalabalık, ardından İstiklal Caddesi üzerinden yaklaşık 2 kilometre yürüdü. Program yürüyüşün ardından Ulus Caddesi’ndeki miting alanında devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin de (CHP) katıldığı kutlamada, bazı eylemciler miting alanına sloganlar atıp koşarak girdi. Burada kutlama komitesi tarafından karşılanan gruplar tören alanına polis tarafından oluşturulan güvenlik noktasında üstleri arandıktan sonra alındı. Kutlamalar daha sonra katılımcı grupların temsilcilerinin yaptıkları basın açıklamalarının ardından sona erdi.


Kutlamaların sonuna doğru yağmur başlamasına rağmen gruplar miting bitine kadar alandan ayrılmadı.




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