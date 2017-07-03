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03 Temmuz 2017 16:23

Denizli’de 102 motosiklet sürücüsüne 96 bin 675 TL ceza yazıldı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, hırsızlık olayları ve artan kazaların önüne geçmek amacıyla İçişleri Bakanlığı’ndan gelen talimat doğrultusunda motosikletlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Denizli’de 102 motosiklet sürücüsüne 96 bin 675 TL ceza yazıldı

03 Temmuz 2017 16:23

Ekipler bir günde 982 motosiklet kontrol ederken, 102 sürücüye 96 bin 675 TL’lik ceza yazdı.


İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla jandarma tarafından ülke genelinde yürütülen motosikletlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. 1 Temmuz günü gerçekleştirilen uygulamada jandarma bölgesinde motosikletlere yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerinde toplam 982 motosiklet kontrol edildi.


Kontroller sonucu 102 motosiklete toplam 96 bin 675 TL ceza yazıldı. Uygulamada ayrıca 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Tescilsiz/plakasız 76 motosiklet tespit edilerek toplam 97 motosiklet trafikten men edildi. Kontroller esnasında 3 aranan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.




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