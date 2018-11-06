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Denizli'de 13 bin 500 fidan toprakla buluştu

Denizli’nin Honaz ilçesinde yangında zarar gören 10 hektarlık ormanlık alana “Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" etkinliği kapsamında 13 bin 500 kızılçam fidanı dikildi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde yangında zarar gören 10 hektarlık ormanlık alana “Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" etkinliği kapsamında 13 bin 500 kızılçam fidanı dikildi.


Honaz ilçesinde geçtiğimiz mayıs ayında çıkan yangında zarar gören 10 hektarlık alanda fidan dikim töreni düzenlendi. Ülke genelindeki 81 ildeki okullarla birlikte eş zamanlı olarak yapılan etkinlikte konuşan Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, fidan dikim mevsiminin başlangıcını güzel bir etkinlikte başlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Türkiye genelindeki 10 milyon öğrencinin fidanları toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini belirten Korucu, "Böylelikle ülkemize 10 milyon ağacımızı kazandırmış olacağız. Bu dikim etkinliği ile aynı anda ilk ve ortaokullarda öğrenim gören 150 bin öğrencimiz bugün fidanları dikecekler. Kent genelinde ise bu yıl içerisinde 120 bin fidanı dikmiş olacağız" dedi. Konuşmanın ardından öğrenciler kendilerine verilen fidanları toprakla buluşturdu.

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