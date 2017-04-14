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14 Nisan 2017 14:59

Denizli’de 13 ‘Bylock’çu memur tutuklandı

Denizli’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 13’ü tutuklandı.

Denizli’de 13 ‘Bylock’çu memur tutuklandı

14 Nisan 2017 14:59


Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafındın FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ‘Bylock’u kullandıkları ileri sürülen ve aralarından DESKİ, sağlık ve tarım müdürlüğünde görevli memurların da bulunduğu 2’si kadın 14 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerinin evlerinde ve çalıştıkları yerde aramalar yapıldı.


Emniyette sorguları tamamlanan 14 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 14 şüpheliden 2’si kadın 13 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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