Denizli'de 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri

19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e “Mareşallik” rütbesi ile “Gazilik” unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü'nün 97. yıl dönümü Denizli'de, valilik önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Törene Vali Hasan Karahan, Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök, Kazım Arslan, Gülizar Biçer Karaca, Haşim Teoman Sancar, Yasin Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugayı ve Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Büyük, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şube Başkanı Mustafa Işık, askeri ve mülki erkan ile Gaziler ve yakınları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal marşı okundu.

Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, günün anlam ve önemi hakkında konuşma yaptı. Daha sonra öğrenciler tarafından Gaziler Günü dolayısıyla şiirler okundu. Vali Karahan ve diğer protokol üyeleri buradaki törenin ardından, Muharip Gaziler Derneğini ziyaret ederek gazi ve gazi yakınlarının gününü kutladı.

“Başka Türkiye yok”

Muharip Gaziler Derneğindeki etkinlikte bir konuşma yapan ve gazilik unvanının Türk geleneklerindeki önemine değinen Vali Karahan, “Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi ve Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu da Gazi Mustafa Kemaldir. Aynı gelenek, aynı usul inşallah bu toraklarda devam edecek. Ne demiş atalarımız ‘Hazır ol cenge eğer ister isen sulh salâh' yani eğer bir ülkede barış istiyorsanız savaşa da hazır olacaksınız. Savaş hayatın bir gerçeği. Bu toraklarda da tarih şahittir. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Zaten şu anda da hep birlikteyiz. Denizli'mizde de bunu yaşattığımızı gösterdik. Bu da bizim için bir iftihar meselesi. Bu vesile ile vekillerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve gazilerimize çok teşekkür ediyorum. Önemli olan birbirimizin kadrini kıymetini bilmek. 81 ilde yaşayan vatan evlatlarının kardeş olduğunu bilelim. Birbirimize sahip çıkalım. Başka Türkiye yok. Onun için Türkiye'nin dik durması lazım. Türkiye'nin Dünya'nın çadır direği olduğu anlayışıyla dik durmamız lazım. Geçmişimiz bu duruma şahittir. Gelecekte de üzerimize ne düşüyorsa gereğini yaparız” diye konuştu.

Muharip Gaziler Derneğindeki etkinlikte ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Mehter takımı gösteri sundu. Protokol üyeleri son olarak Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret ederek şehit yakını ve gazilerimize katılmış oldukları kursların sertifika belgelerini takdim etti.