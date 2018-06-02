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02 Haziran 2018 18:51

Denizli’de 2. kattaki eve yavru şahin girdi

Denizli’de bir apartmandaki eve giren yavru şahin itfaiye ekipleri tarafından alınarak tekrar doğaya salındı.

Denizli’de 2. kattaki eve yavru şahin girdi

02 Haziran 2018 18:51


Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanın 2. katındaki dairelerine bir kuş girdiğini gören ev sahipleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kuşun yavru bir şahin olduğunu gördü. Ekipteki görevli erlerden biri eline özel yapım eldiven taktıktan sonra bir başka ekip arkadaşı ile ellerine aldıkları battaniye ile şahini yakalamaya çalıştı. Yaklaşık 10 dakika sonra ekipler kuşu evin tuvaletinde yakalamayı başardı. Hayli korktuğu gözlenen yavru şahin daha sonra itfaiye erleri tarafından evin balkonundan doğaya salındı.


Şahin’in susuzluğunu gidermek için eve girdiği tahmin ediliyor. Daire sahipleri ise evlerine giren şahinin çıkarılmasından sonra evlerine girdiler.




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