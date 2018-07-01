Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 19:13

Denizli’de 2 otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Denizli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikiz bebeklerle birlikte toplam 6 kişi yaralanırken, kazada araç içerisinde sıkışan sürücülerden biri itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılabildi.

Denizli’de 2 otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

01 Temmuz 2018 19:13


Edinilen bilgilere göre, kaza, Denizli-Afyonkarahisar karayolu üzerinde Pınarkent Kavşağı’ndan meydana geldi. Mehmet Topuzayak (25) idaresindeki 20 F 9195 plakalı otomobil, kavşağında aynı istikamette seyir halinde olan Ramazan Sarıkoç (54) idaresindeki 09 S 9177 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tam bir can pazarı yaşanırken, bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile birlikte Mertcan Akıllı (24), Hacer Sürgütavi (26) ile bir yaşındaki ikiz bebekleri Hatice ve İbrahim Sürgütavi yaralandı. Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden birisi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılabildi. Talihsiz sürücünün kurtarılma esnasında sürekli olarak "ağabeyi ayağım ayağım" diyerek inlemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç