Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 17:06

Denizli’de 261 şişe kaçak içki ele geçirildi

Denizli’de 261 şişe kaçak içki ele geçirildi

03 Ocak 2017 17:06

Denizli’de jandarma ekiplerince kaçak içki üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 231 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Çivril ilçesinde kaçak içki üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Bir büfede kaçak içki üretimi yapıldığı ihbarı alan ekipler, düzenledikleri operasyonda büfede ve şüphelilere ait Çivril ilçe merkezinde bulunan bir depoda arama yaptı. Aramalarda 237 şişe kaçak rakı, 19 şişe kaçak votka, 5 şişe kaçak viski olmak üzere toplam 261 şişe kaçak içki ele geçirildi. Yapılan incelemelerde şişelerde ve kapakların üzerinde bulunan bandrollerin sahte olduğu tespit edildi.
Konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
10
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    6°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç