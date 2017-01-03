Denizli’de 261 şişe kaçak içki ele geçirildi

Denizli’de jandarma ekiplerince kaçak içki üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 231 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Çivril ilçesinde kaçak içki üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Bir büfede kaçak içki üretimi yapıldığı ihbarı alan ekipler, düzenledikleri operasyonda büfede ve şüphelilere ait Çivril ilçe merkezinde bulunan bir depoda arama yaptı. Aramalarda 237 şişe kaçak rakı, 19 şişe kaçak votka, 5 şişe kaçak viski olmak üzere toplam 261 şişe kaçak içki ele geçirildi. Yapılan incelemelerde şişelerde ve kapakların üzerinde bulunan bandrollerin sahte olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.