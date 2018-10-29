Denizli'de '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkusu

Yurt genelinde olduğu Denizli'de ki okullarda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku içerisinde kutlandı.

Kente genelinde 29 Ekim coşkusu doyasıya yaşandı. Merkezefendi ilçesi Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nda da öğrenciler hazırladıkları etkinlikle ile bayramı coşku içerisinde kutladı. Etkinlikler Okul Müdürü Murat Uysal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ile başladı. Uysal, konuşmasında cumhuriyetin ve Atatürk'ün, Türk milleti için getirdiği kazanımlardan bahsederek, cumhuriyetin ilelebet yaşayacağı vurgusunda bulundu.

Konuşmaların ardından tören öğrencilerin hazırladığı gösteriler ile devam etti. Öğrenciler ‘Cumhuriyet ve Atatürk' temalı şiirler okurken, bazı öğrenciler ise Türküler ve şarkılar seslendirdi. Öğrencilerin ellerindeki Türk bayraklarını tören boyunca bir an bile olsa ellerinden bırakmayarak coşku ve gurur içinde sallamaları dikkatlerden kaçmadı. Velilerin katılımının da yoğun olduğu tören yine okul öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisinin sergilenmesinin ardından sona erdi.