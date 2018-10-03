Denizli'de 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Her Gün 10 Bin Adım' temalı olarak tüm illerde yapılan yürüyüş etkinliği, Denizli'de, Yenişehir Yürüyüş yolunda gerçekleştirildi. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe Denizli Vali Yardımcısı Ali Cergibozan, Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Başgün, Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Ekici, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytekin Polat, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Burak Altan, Servergazi İmam Hatip Ortaokulu idaresi, öğrenciler ve sağlık çalışanları katıldı.

Yürüyüşe yaklaşık 500 kişi katılırken öğrenciler ellerinde ‘Her Gün 10 Bin Adım' yazan dövizlerle yürüdü. Yürüyüş sonrası Servergazi İmam Hatip Ortaokulunda beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde çocuklarla fiziksel aktivite yapıldı ve oyunlar oynandı. Ayrıca sağlıklı yaşam aracıyla yürüyüşe katılan öğrencilere elma, su ve ağız diş seti dağıtıldı.