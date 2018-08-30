Denizli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

yıl dönümü Denizli’de gerçekleştirilen törenlerle coşku içerisinde kutlandı.

Kutlamalar Denizli Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çelenk sunumu yaptı. Ardından protokol üyeleri valilik önünde hazırlanan tören alanına geçti. Buradaki törene AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Miletvekilleri Kazım Arslan ve Teoman Sancar, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

Tören Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu’nun mini konseri ile başladı. Konserin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından. Vali Karahan, Başkan Zolan ve Albay Öztürk tören birlikleri ve vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Halk oyunları gösterisinin ardından askeri birlikler ve mehteran takımı geçit töreni yapıldı. Coşku içerisinde kutlanan Zafer Bayramı’na vatandaşlardan katılımın düşük olması dikkatlerden kaçmadı.