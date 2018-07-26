Denizli’de 37 bin 841 öğrenci göz taramasından geçirildi

Dr. Berna Öztürk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi. Öztürk, toplantıda Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen kanser ve göz tarama sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Öztürk, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Okul Çağı Çocuklarında Göz tarama Programı’nın birinci etabında 2015-2016 öğretim yılında Buldan, Cal, Honaz Sarayköy, Kale Beyağaç ve Çameli ilçelerinde Milli Eğitime kayıtlı olan 23 bin 800 öğrencinin 20 bin 169’unun göz taramasından geçirildiğini söyledi. Programın ikinci etabında ise 2017-2018 öğretim yılında Baklan, Bekilli Çardak, Bozkurt, Güney, Serinhisar, Tavas ve Çivril ilçelerinde göz taraması yapıldığını belirten Öztürk, bu ilçelerde Milli Eğitime kayıtlı 20 bin 755 öğrencinin 17 bin 672’sine göz taraması yapıldığını ifade eden, Öztürk, tarama yapılan 17 bin 672 öğrencinin içerisinde bin 215’ine ilk defa gözlük önerildiğini kaydetti.

“2 bin 474 öğrenciye defa gözlük önerildi”

Bugüne kadar, ismi sayılan ilçelere Milli Eğitime kayıtlı toplam 44 bin 555 öğrencinin 37 bin 841’inin Denizli Sağlık Müdürlüğü tarafından göz taramasından geçirildiğini belerterek, tarama yapılan 37 bin 841 öğrencinin içerisinde 3 bin 609 öğrencide göz rahatsızlığı tespit edilip, 2 bin 474’üne ilk defa gözlük önerildiğini bildirdi.

“68 bin kanser tarama yapıldı”

Denizli’de yürütülen 2018 yılı ilk 6 aylık kanser taramalarında, meme kanserinde 21 bin 873, rahim ağzı kanserinde 18 bin 777 kolon kanserinde 27 bin 106 taramayla toplamda yaklaşık 68 bin tarama yapıldığını belirten Öztürk, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu taramalar sonucu 28 kişide meme kanseri, 17 kişide rahim ağzı kanseri erken evrede tespit edilerek tedavilerine başlandı. Tarama Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı tarafından Denizli’ye gönderilen ve yaklaşık bir ay boyunca Denizli halkına hizmet veren Pembe Prenses isimli Mobil Kanser Tarama Tırı’nda 3 bin 36 kişiye meme kanseri, 612 kişiye rahim ağzı kanseri ve 858 kişiye de kolon kanseri taraması gerçekleştirildi. İlk olarak Çivril’de, daha sonra Çardak, Acıpayam ve Organize Sanayi Bölgesi taramalarımızda; meme kanseri taramasında mamografi filmleri okunan 3 bin 36 kadından 156 şüpheli olgu, ileri tetkik ve tedavi için üst merkezlere sevk edilerek 5 tanesinde malign kitle tespit edildi. Kolon kanseri taraması yapılan 858 kişiden şüpheli değerlendirilen 16’sı, rahim ağzı kanseri taraması yapılan 612 kişiden şüpheli değerlendirilen 22’si ileri tetkik ve tedavi için ilgili merkezlere yönlendirilerek 3 kişiye operasyon planlandı.”

Öztürk, şüpheli olarak değerlendirilen kişilerin 6 ay 1 yıl aralıklarla takiplerine devam edileceğini belirtti.