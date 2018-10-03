Denizli'de 37 binada 14 bin aday KPSS'ye girecek

7 Ekim 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna, Denizli'de 37 binada yaklaşık 14 bin aday katılacak.

7 Ekim 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumu öncesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Denizli İl Koordinasyon Kurulu bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, sınav hazırlıkları ve önlemler ele alındı.

Kurulun sınava girecek adayların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için toplantı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adaylar, güncel fotoğraflı ve soğuk damgalı mevcut nüfus cüzdanları/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları, geçerlilik süresi dolmamış pasaportları veya ‘Geçici Kimlik Belgesi/Kimlik Kartı Talep Belgesi' ile sınava girebilecekler. Pazar günü gerçekleşecek KPSS Orta Öğretim oturumunda, adaylar ve sınav görevlileri sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde büyükşehir belediyesi otobüslerinden ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir. Sınava girecek adayların ve sınav görevlilerinin herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için sınava giriş belgelerinde yazılı açıklamaları dikkatlice okumaları, sınava giriş kurallara uygun şekilde binalara gelmeleri gerekmektedir. Sınav görevlilerinin de görevlendirme belgesindeki açıklamalara uygun olarak hareket etmeleri gerekmektedir.”

Sınava girecek adayların dikkat etmesi gereken diğer hususlar ise, “7 Ekim 2018 Pazar günü Denizli İl Nüfus Müdürlüğü kimliğini kaybeden veya unutan adaylara yardımcı olmak için saat 07.00-10.00 arası açık olacaktır. Nüfus müdürlüklerinden geçici kimlik belgesi alabilmek için adayların yanlarında iki adet fotoğraf ve 2018-KPSS Orta Öğretim sınava giriş belgesini bulundurmaları gerekmektedir. Sınav günü sınavın yapılacağı binalarda emanet alınması söz konusu değildir. Adayların sınav binalarına alınma işlemi saat 10.00'da sona erecektir. Saat 10.00'dan sonra, binalara her ne sebeple olursa olsun adaylar alınmayacaktır” ifadelerine yer verildi.