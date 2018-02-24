Denizli’de 55 sağlık çalışanına yönelik NRP eğitimi verildi

2018’in ilk "Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitimi” İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi bünyesinde hizmet veren Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi koordinasyonunda yapıldı. Kurs programı 21-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi ve 3 gün süren “Uygulayıcı Eğitime” katılan toplam 55 sağlık çalışanı düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Kurs programı Dr. Mehmet Değirmenci’nin koordinesinde yürütüldü. Uygulayıcı eğitimin son gününde yapılan sınav değerlendirilmesi sonucu sertifika almaya hak kazanan katılımcılar için Denizli Vali Yardımcısı Ali Cergibozan, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İbrahim Emreoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytekin Polat, kursu veren NRP eğitimcileri ile kursiyerlerin katılımı ile tören düzenlendi.

Tören konuşmaların ardından sertifika takdimi ile sona erdi.