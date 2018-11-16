Denizli'de 558 parça tarihi eser ele geçirdi

Denizli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda çoğunluğu sikke olmak üzere 558 parça tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesinde bir şahsın elinde çok sayıda tarihi objeden oluşan tarihi eser bulunduğu bilgisini alan

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçerek operasyon yaptı. Şüphelinin Pınaryazı Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen ekipler Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 adet haç, 1 adet metal çan, 2 adet metal kase, 4 adet toprak vazo, 4 adet heykel figürü 4 adet yüzük, 16 adet metal obje, 524 adet sikke olmak üzere toplam 558 adet tarihi eser ele geçirdi.

Operasyonun ardından ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken gözaltına alınan şahsın ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.