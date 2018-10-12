Denizli'de 57 hasta Radyoaktif İyot Tedavi Merkezi'nde tedavi gördü

Dr. Berna Öztürk tiroid kanseri ve hipertiroidi (zehirli guatr) hastalıklarının tedavisinin yapıldığı Denizli Devlet Hastanesi Radyoaktif İyot Tedavi Merkezi'ni ziyaret ederek, merkezde bir yılda 57 hastaya tedavi uygulandığını söyledi.

Türkiye'de özellikle Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinde sunulmakta olan özellikli sağlık hizmetlerinden biri olan Radyoaktif İyot Tedavi Merkezi Denizli Devlet Hastanesi bünyesinde yaklaşık bir yıldır hizmet veriyor. Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Uz. Dr. Sadık Ergür Radyoaktif İyot Tedavi Merkeziyle ilgili yaptığı açıklamada merkezin faaliyetlerini anlattı. Radyoaktif İyot tedavisi tiroid kanseri ameliyatından sonra vücudun diğer kısımlarında olan tiroid kanser hücrelerini yok etmek için yapılabilecek en etkili yöntem olduğunu kaydeden Ergür, “Çoğu zaman tek tedavi seçeneğidir. Radyoaktif iyot tedavisiyle ameliyattan sonra tiroid yatağındaki geri kalan dokunun ortadan kaldırılarak hastanın takibi kolaylaşır. Aynı zamanda gizli metastazları göstererek ve tedavi ederek hastalığın tekrarlanmasını azaltır. Guatr Ameliyatından 3-4 hafta sonra radyoaktif iyot tedavisi uygulanabilir. Hastaya gerekli tahliller yapıldıktan sonra iyot tedavisi uygulanmak üzere özel kurşun zırhlı radyoaktif tedavi odasına alınır. Radyoaktif madde ağızdan kapsül şeklinde uygulanır ve hasta aldığı ilaç dozuna bağlı olarak bu özel odada 1-5 gün arası kalır. Ayrıca bu odalarda yüksek doz radyoaktif iyot ile yatırılarak tedavi edilmesi gereken hipertiroidi (zehirli guatr) hastalarının tedavisi de yapılmaktadır” dedi.

“Hizmetlerimizle şifa dağıtıyoruz”

Öztürk, Radyoaktif İyot Tedavi Merkezi'nin Ege Bölgesi'nde 2. basamak sağlık hizmeti veren kamu hastanelerinde açılan ilk merkez olma özelliğini barındırdığını söyledi. Merkezde bir yılda 57 hastaya radyoaktif iyot tedavisi uygulandığından bahseden Öztürk şunları söyledi:

“Denizli son yıllarda sağlık sektöründe yaptığı atılımlarla adından söz ettiren bir il konumuna geldi. Çoğu ilde bulunmayan özellikli hizmetlerimizle şifa dağıtıyoruz. Radyoaktif İyot Tedavi Merkezimiz de Ege Bölgesinde 2. basamak sağlık hizmeti veren kamu hastanelerinde açılan ilk merkez olma özelliğini taşıyor. Merkezde tiroid kanserleri ve zehirli guatrın tedavilerini gerçekleştiriyoruz.”