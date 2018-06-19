Denizli’de 64 amatör spor kulübüne 331 bin TL para yardımı yapılacak

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla tüm yurtta spor kulüplerine maddi yardımda bulunacağını, Denizli’de ki yardım çeklerinin dağıtımının ise 21 Haziran Perşembe günü saat 17.00’de Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda yapılacağını ifade etti. İbanoğlu, “Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun yaptığı çalışmalar sonunda maddi yardıma talepte bulunan kulüplerin başvuruları 4 Haziran tarihine kadar alındı. 2017-2018 sezonunda faal olup, Türkiye Futbol Federasyonundan tescilli olan ve 4 Haziran tarihine kadar faaliyet yapacakları branşı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne tescil işlemini yaptıran 64 spor kulübü farklı miktarlarda yardıma hak kazandı. Amatör spor kulüplerinin desteklenmesine çok büyük önem veriyoruz. Gençlerin spor yapmasına ve toplumda sağlıklı yaşam biçimi oluşmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

İbaoğlu, amatörlerin büyük bir aile olduğunu, Denizli’de ki bu ailede yüz binin üzerinde lisanslı sporcu bulunduğunu aktararak 2017-2018 sezonunda farklı branşlarda 83 sporcunun milli formayı giyme gururu yaşadığına dikkat çekti.