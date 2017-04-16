Denizli’de 734 bin 996 seçmen sandık başında

Denizli’de, 18 maddelik cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylanacağı referandum için vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde sandıklar kurulurken, vatandaşlar da seçme görevini yerine getirmek için sandık başına gitti. 19 ilçede toplam 2 bin 149 sandığın kurulduğu il genelinde, 734 bin 996 seçmen gün boyu oy kullanacak. Seçim güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların rahatça oylarını kullanabilmeleri için il genelinde yaklaşık 3 bin güvenlik görevlisi görev yapacak.

Oylarını kullanan vatandaşlar ise ülkenin ve milletin geleceği için hayırlı olması temennisinde bulundu.