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16 Nisan 2017 09:47

Denizli’de 734 bin 996 seçmen sandık başında

Denizli’de, referandum için oy verme işlemi sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.

Denizli’de 734 bin 996 seçmen sandık başında

16 Nisan 2017 09:47


Denizli’de, 18 maddelik cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylanacağı referandum için vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde sandıklar kurulurken, vatandaşlar da seçme görevini yerine getirmek için sandık başına gitti. 19 ilçede toplam 2 bin 149 sandığın kurulduğu il genelinde, 734 bin 996 seçmen gün boyu oy kullanacak. Seçim güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların rahatça oylarını kullanabilmeleri için il genelinde yaklaşık 3 bin güvenlik görevlisi görev yapacak.


Oylarını kullanan vatandaşlar ise ülkenin ve milletin geleceği için hayırlı olması temennisinde bulundu.




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