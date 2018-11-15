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Denizli'de 750 litre kaçak şarap ele geçirildi

Denizli’de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 750 litre kaçak şarap ele geçirilirken ayrıca gözaltına alınan 1 kişiye 51 bin 750 TL idari para cezası kesildi.

Denizli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 750 litre kaçak şarap ele geçirilirken ayrıca gözaltına alınan 1 kişiye 51 bin 750 TL idari para cezası kesildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Sarayköy ilçesi Ahmetli Mahallesinde yapıldı. 1 şahsın evinde kaçak içki ürettiği yönünde istihbarat alan ekipler harekete geçerek söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 100 litrelik 9 adet plastik bidonlar içerisine konulmuş halde 750 litre kaçak şarap ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkilere el konulurken gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında ise Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tebliği kapsamında 51 bin 750 TL idari para cezası kesildi.

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