Denizli’de 8 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alınan bir istihbarat üzerine harekete geçen ekiplerin daha önce lisanslı olarak madeni yağ üretim tesisi olarak faaliyet gösteren ancak kapatıldıktan sonra üretimine son verilen bir işyerinin tespit edildiği kaydedildi. Depo olarak kullanılan iş yeri içerisinde yapılan kontrollerde atıl vaziyette çok sayıda farklı ebatlarda tank, bidon, koli gibi malzeme bulan ekipler içerisinde kaçak akaryakıt olduğu değerlendirdikleri tanklarda yaptıkları kontrollerde renk, koku ve kıvam olarak motorine benzeyen karışımlı akaryakıttan örnek alarak ölçüm yaptılar. Devam eden aramalarda tanklara bağlı vaziyette kaçak akaryakıt dolumu için kullanılan aktarım düzeneği, arıtma aparatı bulundu. Depo önünde park halinde bulunan çekici ve çekiciye ait tankerde yapılan kontrollerde çok sayıda tanka bağlı hortum tespit edildi. İşyeri önünde bulunan çekicinin ve çekiciye bağlı akaryakıt tankerinin yakıt deposunda yapılan kontrol ve aramalar sonucunda elektrikli dinamo, aktarım düzeneği, litre ölçer ve karışımlı akaryakıtın arıtılmasında kullanılan filtre ile birlikte cihazlar ve yapılan ölçümlerde geçersiz olduğu tespit edilen toplam 8 bin 50 litre kaçak akaryakıt bulunarak el konuldu. Kaçak akaryakıt ile ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında ‘Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı.