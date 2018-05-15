Denizli’de 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı

Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi Pamukkale ilçesindeki bir alışveriş merkezinden vatandaşların ziyaretine açıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 9.Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması sonucunda 60 eserden oluşan sergi açıldı. Açılışı yapılan sergiye Denizli Vali Yardımcısı Vefa Kaya, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcıları Nejdet Demir, Mehmet Atmacaoğlu, şube müdürleri ve vatandaşlarımız katıldı. Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan “9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması”, “Genel, Çiftçi, Öğrenci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çalışanları ve Tematik kategori” olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleşti.

Temanın “Milli Tarım” olarak belirlendiği bu yarışmada, 501 kişi 2 bin 326 fotoğraf ile katıldı. Tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair fotoğrafların kabul edildiği yarışmada değerlendirilen toplam 500 fotoğraftan 120’sinin ise sergilenmeye layık görüldüğü kaydedildi.

Serginin 20 Mayıs 2018 Pazar gününe kadar açık kalacağı belirtildi.