Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 17:43

Denizli’de 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı

Denizli’de 9.

Denizli’de 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı

15 Mayıs 2018 17:43

Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi Pamukkale ilçesindeki bir alışveriş merkezinden vatandaşların ziyaretine açıldı.


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 9.Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması sonucunda 60 eserden oluşan sergi açıldı. Açılışı yapılan sergiye Denizli Vali Yardımcısı Vefa Kaya, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcıları Nejdet Demir, Mehmet Atmacaoğlu, şube müdürleri ve vatandaşlarımız katıldı. Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan “9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması”, “Genel, Çiftçi, Öğrenci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çalışanları ve Tematik kategori” olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleşti.


Temanın “Milli Tarım” olarak belirlendiği bu yarışmada, 501 kişi 2 bin 326 fotoğraf ile katıldı. Tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair fotoğrafların kabul edildiği yarışmada değerlendirilen toplam 500 fotoğraftan 120’sinin ise sergilenmeye layık görüldüğü kaydedildi.


Serginin 20 Mayıs 2018 Pazar gününe kadar açık kalacağı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
32
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç