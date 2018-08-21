Denizli’de acemi kasaplar iş başında

Kentte şuana kadar 122 vatandaşın yaralandığı kaydedildi

Denizli’de bayram namazının kılınmasının ardından kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Belediyelerin belirlediği alınlarda kurban kesimini gerçekleştiren vatandaşlardan bazıları kesim sırasında yaralandı. Yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servislerine akın etti. Bayramın ilk gününde kentte Denizli Devlet, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Servergazi Devlet Hastanesi’nde şuana kadar 122 vatandaş, kurbanlıkları kesmek isterken kendisini kesti. Hayvan tepmesi, boynuzlaması ya da kurbanlığı keserken el, kol veya ayaklarının kesilmesi sonucu hastanelere müracaat eden onlarca acemi kasap tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Yaralanan bazı vatandaşlar ufak kesiklerle kurtulurken bazılarının kesilen kollarındaki yaranın derinlere inmesi nedeniyle alçıya alındı. Kurban kesimi esnasında kolundan yaralanan bir vatandaşın taburcu olduktan sonra tekrar kesime devam edeceğini söylemesi ise duyanları şaşırttı. Kentte kurban kesimleri sırasında ciddi bir yaralanma olmaması ise rahat bir nefes aldırdı. Öte yandan vatandaşların kurbanlarını, belediyelerin belirlediği yerlerde kesmeleri memnun etti.

Kurbanlık koyunlarını keserken kendisini kestiğini belirten Kazım Kurt, kesilen koluna 6 dikiş atılmasına rağmen, geriye döndüğünde kesmeye devam edeceğini söyledi.

Yaralılardan Selami Aycan da, koyun keserken kolunu kestiğini belerterek, yarasının epey derin olduğunu söyledi. Aycan, tedavi sonrasında aşil tendonlarının kesildiğini ve kolunun alçıya alındığını ifade etti. Kesim esnasında bıçak tuttuğu elinin bir anda kaydığını aktaran Aycan, kurban kesenlerin de kesim sırasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kurban derisi yüzerken kolunu kesen Kemal uzunca ise “Kolumda fazla bir şey yok. Deriyi keserken girdi bıçak. 3 tane dikiş var” dedi.