Denizli'de açıkta domates yerini yayla domatesine bırakıyor

Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü ve Çameli İlçe Müdürlüğü yetkilileri, son yıllarda Çameli'de yaygınlaşan yayla seracılığında domates hasadına katıldı. İl Müdürü Yılmaz Erkaya, son yıllarda açıkta domates yetiştiriciliğinin yerini yayla seracılığının aldığını belirterek, kentte 20 bin dekar alanda 70 bin ton domates yetiştirildiğini söyledi.

Üreticilerle birlikte hasada katılan Tarım ve Orman Denizli İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Çameli'de başlayan sonrasında Acıpayam, Beyağaç, Kale, Tavas, Serinhisar, Çal ve Çivril ilçelerinde yaygınlaşan yayla seracılığıyla ilgili, "İlimizde 20 bin dekar alanda 70 bin ton domates yetiştirilmektedir. Son yıllarda iklim değişiklikleri ile hastalık ve zararlılar yüzünden açıkta yapılan domates yetiştiriciliğinden fazla bir randıman alınmadığı için üreticilerimiz yayla seracılığına yönelmişlerdir. 2018 yılı dikimleri Nisan ayında başlamış, 20 Haziran itibari ile ilk hasatlar yapılmıştır. Seralarda üretim, sonbahar donlarına kadar devam etmektedir. Dekara ortalama 2 bin fide dikilmektedir. Yayla seralarında domateste 8-10 maça alınmaktadır. Yayla seralarımızdaki üretim miktarımız 25 bin ton düzeyindedir. İlimiz yayla seracılığı için uygun şartları taşımaktadır ve yayla seracılığı artış göstermektedir. Çünkü açıkta üretime göre dekara verim daha yüksek, ürünler daha kaliteli ve parlak, raf ömrü uzun, zirai ilaç kullanımını azaltan biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin uygulanması daha kolaydır" dedi.

Açıkta üretimin Çivril, Sarayköy, Buldan, Acıpayam, Güney ilçeleri başta olmak üzere tüm ilçelerde mevcut olduğunu aktaran Erkaya, "Değişen iklim koşullarının olumsuz etkileri, hastalık ve zararlıların artış göstermesi gibi nedenlerle açıkta domates üretim alanları hızla azalmaktadır. İlimizde, jeotermal ısıtmalı modern seralar 500 dekar, yayla seraları bin 200 dekar alanı kaplamaktadır. Doğrudan veya işlenerek çok fazla tüketilen domatese olan talep her geçen gün artmaktadır. İlimizde, jeotermal ısıtmalı modern seralarda topraksız ortamda yetiştirilen domateslerin çoğu ihraç edilmektedir. İngiltere, AB ülkeleri, Ukrayna, Rusya Federasyonuna gönderilmektedir" diye konuştu.