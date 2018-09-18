İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de ‘Ahilik Haftası' kutlamaları başladı

Denizli’de Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle başladı.

Denizli'de Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle başladı. Vali Hasan Karahan, etkinlikler çerçevesinde kutlama komitesi üyelerini kabul etti.


Kutlama etkinlikleri Bayramyeri Meydanında gerçekleştirildi. Törene Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcı, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turgut Devecioğlu ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ile devam etti. Mehter takımının gösterisinin ardından Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından zeybek gösterisi sunuldu. Protokol konuşmaların ardından, Vali Karahan ve diğer protokol üyeleri tarafından kentte yılın ‘Ahisi, Kalfası ve Çırağı'na plaket verildi.


Etkinlikte ayrıca Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibi tarafından ‘Şed Kuşatma' töreni canlandırıldı.


Etkinliklerin ardından Vali Karahan, Başkan Zolan, Başkan Devecioğlu ile birlikte kaleiçi esnafını ziyaret etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.