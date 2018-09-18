Denizli'de ‘Ahilik Haftası' kutlamaları başladı

Denizli'de Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle başladı. Vali Hasan Karahan, etkinlikler çerçevesinde kutlama komitesi üyelerini kabul etti.

Kutlama etkinlikleri Bayramyeri Meydanında gerçekleştirildi. Törene Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcı, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Turgut Devecioğlu ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ile devam etti. Mehter takımının gösterisinin ardından Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından zeybek gösterisi sunuldu. Protokol konuşmaların ardından, Vali Karahan ve diğer protokol üyeleri tarafından kentte yılın ‘Ahisi, Kalfası ve Çırağı'na plaket verildi.

Etkinlikte ayrıca Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibi tarafından ‘Şed Kuşatma' töreni canlandırıldı.

Etkinliklerin ardından Vali Karahan, Başkan Zolan, Başkan Devecioğlu ile birlikte kaleiçi esnafını ziyaret etti.