Denizli'de AK Parti İl Teşkilatı temayül yoklaması yaptı

Temayül yoklaması Merkezefendi Belediyesi Beketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Yoklamaya AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin, milletvekilleri ve Belediye Başkanları'da katıldı. Yerel seçimlerde partiden belediye başkanı adayı olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde gerçekleştirilen yoklama dijital ortamda yapıldı.

Temayül yoklaması ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan zengin, yoklamanın Türkiye'nin bütün kentlerinde yapıldığını söyledi. 81 ilde ilk defa yeni bir sistemle temayül yoklaması yaptıklarını anımsatan Zengin, “Modern bir sistem. Hızlı bir şekilde oy verme işleminin yapılmasını hedefledik. 3 ton kağıt israfını önlenmiş oldu. Hızlı bir şekilde karar vericilerin önünde düşüyor sonuçlar. Heycanlıyız ve mutluyuz" diye konuştu.

Açıklamaların ardından yoklamaya geçildi. Dijital ortamda yapılan oy verme işleminin saat 16.00'da sona ereceği belirtildi.