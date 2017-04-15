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15 Nisan 2017 12:41

Denizli’de akaryakıt tankına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir akaryakıt tankına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Denizli’de akaryakıt tankına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

15 Nisan 2017 12:41


Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 560 sokak üzerinde bulunan bir fuel-oil tankında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kedinin sıkıştığını fark eden petrol ofisi görevlileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber üzerine kediyi kurtarmak için harekete geçen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sıkıştığı fuel-oil tankında bulunan yağ yüzünden her tarafı yağlanan kediyi kurtarmak kolay olmadı. Vücudu yağ olan kediyi tutmakta zorluk çeken itfaiye ekipleri uzun uğraşlar neticesinde kediyi kurtararak kutuya koydu. Kedinin kurtarılmasının ardından vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.




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