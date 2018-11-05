Denizli'de akıl almaz hırsızlık

Denizli'de bir parkta elektrik trafosunun 380 volt elektrik akımı bulunan kablolarını kesen kimliği belirsiz kişiler, trafoyu paramparça edip içerisindeki yaklaşık 3 kilo bakır teli çaldı.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde bulunan Ak Vadi Parkı'nda görevliler, parkın aydınlatmasında kullanılan direğin elektrik trafosunun parçalandığını fark etti. Direğe giden 380 voltluk elektriği kesen görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri trafo ve çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Trafonun madde kullandığı tahmin edilen kişi veya kişiler tarafından ilk olarak 380 volt elektrik akımına sahip kablolarının kesildiği, ardından trafonun içinde bulunan yaklaşık 3 kilo bakır telin çalındığı belirtildi. Hırsızların trafonun yakınında bulunan elektrik dağıtım trafosunun da kablolarını kesmeye çalıştığı ancak başaramadığı öğrenildi. Trafodaki elektrik akımı bulunan ve hırsızlık sonrası açıkta kalan telinin erken fark edilmesi olası bir ölüm ya da yaralanmanın önüne geçti.

Trafoların akşam bıraktıklarında sağlam olduğunu belirten park görevlileri, sabah geldiklerinde ise trafoyu paramparça bir halde bulduklarını kaydetti.