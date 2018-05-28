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28 Mayıs 2018 19:42

Denizli’de alt geçit ve evleri su bastı

Denizli’de etkili olan dolu ve sağanak yağmur nedeniyle ana arterler başta olmak üzere bazı alt geçitleri ve evlerin bodrum katlarını su bastı.

Denizli’de alt geçit ve evleri su bastı

28 Mayıs 2018 19:42


Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felç etti. Yağmurdan en çok etkilenenler ise yayalar ve araçlar oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yeri ve evlerin balkon boşluklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Kentteki rögarlar yağmur suyundan dolayı taşınca bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Su birikintilerinin oluştuğu yerlerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kentin en çok kullanılan alt geçitlerin birisi olan ve Denizli-Antalya karayolu üzerinden bulunan Fatih Alt Geçidi su ile dolunca alt geçit polis tarafından çift taraflı olarak yaklaşık yarım saat ulaşıma kapatıldı. Yollarda yağmurdan dolayı küçük çaplı maddi hasarlı kazalar da yaşanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı bölgelerde araçların lastiklerinin komple suya gömüldüğü gözlenirken, araç sürücülerinin su birikintilerinde kalmamak için hızlıca hareket etmeleri dikkatlerden kaçmadı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler yağmur suyundan dolayı yollarda, evlerde ve iş yerlerinden yaşanan su baskınlarına müdahale etti. İtfaiye ekipleri su baskınına uğrayan birçok evin bodrum katındaki suları vidanjörlerle boşalttı.




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