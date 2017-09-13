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13 Eylül 2017 14:21

Denizli’de alternatif turizm çalışmaları

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve tamamlanma aşamasına getirilen Kefe Yaylası, alternatif turizm durakları arasına girmesi hedefleniyor.

Denizli’de alternatif turizm çalışmaları

13 Eylül 2017 14:21


Denizli Büyükşehir Belediyesinin restorasyon ve onarım çalışmalarının sürdüğü Kefe Yaylası tamamlanma aşamasına geldi. Yaylanın, Bağbaşı Yaylası’nın ardından, turizmin alternatif durağı haline getirilmesi planlanıyor.


Bin 100 metre rakımlı Kefe Yaylası’nda çalışmalar devam ederken, 171 bin metrekare alan içerisine kurulacak tesiste 250 çadır kapasiteli kamp alanı olacak. Restoran ve et satışı, büfe ve manav, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, Yörük çadırı, duş ve çamaşırhanenin bulunacağı Kefe Yaylası’nda ziyaretçilerin rahatlığı ve güvenliği açısından bütün önlemler alınacak. Bölgenin elektrik tesisatı tamamen yenilendi. İmalat çalışmalarının devam ettiği proje kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınacak.



“Yayla kültürünü yeniden canlandırıyoruz”


Denizli’nin turizm sektörü anlamında büyük bir potansiyeli olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Denizli, Türkiye’de en çok turist gelen 5. şehir konumunda. Bizim hedefimiz şehrimize gelen turist sayısını arttırmak ve buraya gelen misafirlerimizin konaklama sürelerini uzatmak. Hizmete almış olduğumuz Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, turizmde yeni bir alternatif oluşturdu. Bununla birlikte unuttuğumuz yayla kültürünü yeninden canlandırma imkanı bulduk. Şimdi bu alternatifi daha da büyütüp yeni mekanlarla sektöre yeni nefesler kazandırmak istiyoruz” dedi.


Denizli’nin yayla turizminde marka haline geldiğini ifade eden Başkan Zolan, “Denizli bu anlamda gerek doğasıyla, gerekse hava şartlarıyla yayla turizmine hitap edecek çok güzel alanlara sahip. Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’na yaptığımız yatırımın bize geri dönüşü gayet olumlu oldu. Her hafta binlerce vatandaşımız 1400 metre rakımdaki ormanlık alanda gönlünce vakit geçiriyor. Şimdi Kefe Yaylası projemizde de aynı güzellikleri ortaya çıkartacağız. Vatandaşlarımız yine doğa ile iç içe olacak. Kefe Yaylamız şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.




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