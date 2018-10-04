Denizli'de ‘Amatör Spor Haftası” etkinlikleri belli oldu

Amatör sporlara ilgiyi artırmak ve dikkat çekmek için her yıl kutlanan Amatör Spor Haftası bu sene 8-14 Ekim tarihleri arasında Denizli'de de kutlanacak.

Amatör sporlara ilgiyi artırmak ve dikkat çekmek için her sezon öncesi yapılan Amatör Spor Haftası kutlamaları başlıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Denizli ASKF koordinesinde gerçekleşecek hafta boyunca etkinliklerin programı da netleşti. Haftanın açılışı 8 Ekim Pazartesi günü saat 17.30'da kortej yürüyüşü ile başlıyor. Valilik önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar bando eşliğinde gerçekleşecek yürüyüşe protokol üyeleri, sporcular, Gençlik Merkezi üyesi gençler ve amatör spora gönül verenlerin katılması bekleniyor. Yürüyüşün sonunda açılış konuşmaları ve halk oyunları gösterisi yer alacak.

En dikkat çekici etkinliklerden birisinin ise şehir içi bisiklet turu olacağı öğrenildi. 14 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediye önünden başlayacak tur, 15 Temmuz Şehitler Meydanında sona erecek.

Amatör Spor Haftası hakkında görüşlerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, spor ahlakı almış bir nesil yetiştirmeyi gaye edindiklerini, çıraklık olmadan usta olunamayacağı gibi amatörlük olmadan da profesyonel olmanın mümkün olmadığını söyledi. Her zaman amatör branşların destekçisi olduklarını belirten İbanoğlu, yapılacak etkinliklere tüm sporseverleri davet etti.