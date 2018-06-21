Denizli’de apartlara yönelik polis denetimi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki apartlara yönelik denetim yaptı. Çok sayıda aparta yönelik eş zamanlı yapılan denetimlerde 28 polis ekibi yer aldı. Denetimlerde 8 apart kontrol edildi, 147’si yabancı olmak üzere 274 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgulaması yapıldı. Denetimler esnasında apartlardan birinde kalan ve hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişide gözaltına alındı. Denetimlerde polis ekipleri güncel kayıtlar tutmayan ve kaçak işletmecilik yaptığı belirlediği 8 apart sahibine toplam 89 bin 244 lira idari para cezası kesti. Uygulama gece geç saatlere kadar devam etti.