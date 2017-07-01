Denizli’de aşırı sıcaklar asfaltı eritti

Denizli’de artan hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji hava sıcaklarının 43 derece olduğunu belirtirken, kent merkezindeki termometreler 50 dereceyi gösterdi. Sıcaklar nedeniyle bazı vatandaşlar çeşme başlarında serinlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar da gölgeliklerde serinlemeye çalışıyor. Hava sıcaklıları nedeniyle Denizli-İzmir Karayolu Buldan ilçesinde yaklaşık iki kilometrelik asfalt bölümü aşırı sıcaklar nedeniyle eridi. İlçe merkezinde de yer yer asfaltın eridiği görülürken, Denizli’ye ulaşımı sağlayan farklı yollardaki asfaltta da erimelerin meydan geldiği belirtildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle asfalt üzerinde yürümekte güçlük yaşandığı gözlenirken, yürümeye çalışan vatandaşların ayakkabılarının eriyen asfalta yapıştığı da görüldü.

Asfaltın erimesi nedeniyle o bölümde bir haftada 3 maddi hasarlı kazanın meydana geldiğini belirten Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, yolun yapılması için çağrıda bulundu. ilçedeki Denizli İzmir Karayolu’nun aşırı sıcaklar nedeniyle eridiğini ve tehlikeye yol açtığını söyleyen Gülbay, “Denizli- İzmir Karayolu’ndaki asfalt, aşırı sıcaklardan dolayı eriyor. İlçe merkezinde de bu sıkıntı mevcut. Temmuz ayının 21’i ile 23’ü arasında ilçemizde festival düzenleyeceğiz. Bu yolu 200 bin kişi kullanacak. Biz yetkililerden bu sorunu çözmesini bekliyoruz. Elimizdeki cüzi iş makineleriyle yolları kumlamaya çalışıyoruz. Bütün yetkililer bu konuda elinden ne geliyorsa katkısını bekliyoruz. Yolun bir an önce yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Kent merkezinde ise aşırı sıcaklardan bulanan vatandaşlar kendilerini gölgeliklere ve parklara attı. Bazı vatandaşlar ise, çeşme başlarında yüzlerini yıkayarak, serinlemeye çalıştı.