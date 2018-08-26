Denizli’de asırlık “Sudan Koyun Atlatma Yarışması” başladı

gerçekleştirilen asırlık ‘Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı’ 51 yarışmacının katılımıyla başladı.

Yarışma Çal Kaymakamlığı ve Çal Belediye Başkanlığı öncülüğünde Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi’nde başladı. Çobanlar yarışmaya mor, turuncu, sarı ve mavi renkleri boyadıkları ve kırkarak şekilde verdikleri koçları öncülüğündeki sürüleri ile katıldı. Yarışma mahalleden geçen Büyük Menderes nehrinin boyu yaklaşık 1 metre olan suyun sığ kısmında yapıldı. Yarışmada çobanlar önde olacak şekilde koşarak arkasında koçu ve onun arkasında da sürü nehre doğru geliyor. Suya ilk giren çoban oluyor. Eğer çobanın sürüsü arkasında kovalayan olmaz ve baskı yapılmadan suya girerse o çoban yarışmayı kazanmış sayılıyor. Yarışma için oluşturulan jüri üyeleri derecelendirmeyi yaparak çobanın kazanıp kazanmadığına karar veriyor. Gerçekleştirilen yarışmaya bu yıl 51 çoban koç ve sürüsü ile birlikte katılırken, yarışmanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Gerçekleştirilen yarışmada suya giren ilk 3 çobanın sürüsü kendisini takip etmeyerek suya girmezken çobanlar bu yüzden elendi. Yarışmada suya kendisi ile birlikte sürüsü ilk giren ise 4. sırada yarışan ve geçen yıl yarışmanın birincisi olan Cengiz Ökdem oldu.

Yarışma alanına dolduran yüzlerce vatandaş sürüsü kendisi ile birlikte sudan geçen çobanları uzun süre alkışladı. Yarışmada suyu atladıktan sonra sürüsü peşinden gelmeyen çobanlar ise nehrin içinde belli bir sürü kendi taktikleri ile sürülerini çağırarak suyu girmeleri için çaba sarf etti. Ancak belli bir süre sürünün suya girmemesi üzerine çobanlar jüri tarafından başarısız görünerek yarışmadan elendiler.

Çobanlar sürülerini yarışma için özel olarak eğitiyor

Yarışmaya katılan çobanlar koç ve koyunlarını yetiştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini ve yılarca onlarla uğraştıklarını dile getirdiler. Bazı çobanlar ile koyunlarını maniler ile yetiştirdiklerini ve yarışmanın olmazsa olmazının maniler olduğunu dile getirdiler.

Yarışmada sürüleri kendileri ile birlikte sudan geçen çobanlar büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederken, sürüleri sudan geçmeyen çobanlar ise umutlarının önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek yarışmada olduğunu kaydettiler.

Akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yarışmaya çevre ilçelerden de yoğun ilgi olduğu gözlenirken, yarışmaya ayrıca Kaymakam ve belediye başkanları düzeyinde de katılım oldu.