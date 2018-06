Denizli’de at arabalarına plaka takılmaya başlandı.

At arabası kullanıcıları zabıtalar tarafından Çivril belediyesine davet edilerek kayıt işlemlerini tamamlıyor ve plakalarını alarak araçlarına takıyorlar.

Çivril Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında alınan karar ile trafik güvenliği ve denetimlerin rahat yapılabilmesi için ilçe merkezinde kullanılan at arabalarına plaka takma zorunluluğu getirildi. Çivril Belediyesi Zabıta müdürlüğü tarafından at arabası sahipleri ve sürücüleri kimlik bilgileri ile kayıt altına alınırken araçlarına da plaka takılıyor. At arabaları ile ilgili artan şikâyetleri en aza indirmek için başlatılan çalışma ile ilçede kullanılan 50’den fazla at arabasının kayıt altına alınması planlanıyor.