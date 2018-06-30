Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 15:15

Denizli’de at arabalarına plaka takılmaya başlandı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde taşımacılık ve ulaşım amacıyla kullanılan at arabalarına plaka takılmaya başlandı.

Denizli’de at arabalarına plaka takılmaya başlandı.

30 Haziran 2018 15:15

At arabası kullanıcıları zabıtalar tarafından Çivril belediyesine davet edilerek kayıt işlemlerini tamamlıyor ve plakalarını alarak araçlarına takıyorlar.


Çivril Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında alınan karar ile trafik güvenliği ve denetimlerin rahat yapılabilmesi için ilçe merkezinde kullanılan at arabalarına plaka takma zorunluluğu getirildi. Çivril Belediyesi Zabıta müdürlüğü tarafından at arabası sahipleri ve sürücüleri kimlik bilgileri ile kayıt altına alınırken araçlarına da plaka takılıyor. At arabaları ile ilgili artan şikâyetleri en aza indirmek için başlatılan çalışma ile ilçede kullanılan 50’den fazla at arabasının kayıt altına alınması planlanıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç