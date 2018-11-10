Denizli'de Atatürk'ü anma töreni

Denizli'de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında törenle anıldı.

Denizli'de 10 Kasım Atatürk'ü anma günü etkinlikleri, Vali Hasan Karahan, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Bilal Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın Valilik binasın önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te tüm kentte sirenler çaldı. Tüm kentin saygı duruşunda bulunduğu sirenin ardından Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Törene Vali Hasan Karahan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Teoman Sancar, Yasin Öztürk, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.