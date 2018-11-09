Denizli'de av tüfeğiyle saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'de bir inşaat firmasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi Şehit Er Mehmet Avcı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işi yapan Mehmet Yamer'in iş yerine saat 10.00 sıralarında av tüfeği ile silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda vurulan Yamer, olay yerinde hayatını kaybetti, sekreteri olduğu iddia edilen Revzan A. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Yamer'in hayatını kaybettiğini belirlerken yaralı Revzan A. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yamer'in cesedi ise savcılık incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alarak, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.