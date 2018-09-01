Denizli’de balıklar tezgahlardaki yerini aldı

Denizli’deki balıkçılar da bu sene balık sezonundan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

1 Eylül İtibarıyla kalkan denizlerdeki av yasağı tezgahları hareketlendirdi. Sabah saatlerinde tutulan balıklar, öğle saatlerine kadar yurdun dört bir yanına dağıtıldı. Tezgahların adeta balıklarla süslendiği balıkçılarda sezonun başlaması ile yüzler güldü. İlk gün olması nedeniyle fiyatların geçtiğimiz yılla aynı seviyelerde olduğu görülürken, balıkçılar tarafından bu sene balığın bol olduğu ve önümüzdeki haftalarda balık fiyatlarında düşüşü yaşanacağını söyledi.Denizli Bayram Yeri bölgesinde balıkçılık yapan esnaflar, bu sene beklentilerinin yüksek olduğunu ve kentte yaşayanların bol bol tüketebileceğini ifade etti. Sezonun başlaması ile tezgahlarda bulunan bazı balıkların kilogram fiyatları ise, Karadeniz hamsi 20 TL, kefal 40 TL, sazan 18 TL, deniz levrek 40 TL, deniz çupra 40 TL, Karadeniz nezgit 25 TL, bodrum kopez 15 TL, çeşme sardalye 15 TL, dil balığı 60 TL, olta çipura 50 TL, olta levrek 120 TL, topon kefal 40 TL ve Jumbo karides 80 TL şeklinde görüldü.

“Tezgahlar şenlenmeye başladı”

Av yasağının kalkmasıyla sabah denizden çıkan balıkların DeEnizli’de tezgahlarda yerini aldığını belerten balıkçı Engin Tozlu, “Gece 12.00 itibarı ile yasak kalktı. Balıklar gelmeye başladı, tezgahlar şenlenmeye başladı. Bundan sonra balıklar bol olacak, her çeşit balığımız olacak; hamsi, sardalye, çupra, levrek, kefal, mezgit, karides. Şuan tezgahta bulunan balıklar, sabah denizden çıkan balıklar. Kalite olarak değerlendirmeye gelirsek d,e Türkiye’nin en güzel, en taze yediği balıklarla eşdeğer, aynısı yani. Fiyatlar geçen yılki gibi. İlk bir hafta, geçen yıl da aynı şekilde olmuştu hamsi normalinde 15 liraya satılıyor ama şuan 20 liraya satılıyor tezgahta. Bu bir hafta bir boşluk olur ondan sonra eski şekline döner. Balık bollaşınca, yağmurlar yağınca, balık artınca fiyatlar düşer” dedi.

“Beklentimiz yüksek”

Balıkçı Osman Olgun da, bu sene beklentilerinin yüksek olduğunu ifade ederek, “Yeni sezonumuz hayırlısıyla başladı, inşallah hayırlı uğurlu olur, balıklar bol olur, vatandaş ucuz ucuz balık yer. Tezgahlarımızda günlük her gün saat 14.00 gibi balıklarımız geliyor İzmir’den. Bol çeşit, Denizli balık olarak çok şanslı, İzmir’e yakın. Beklenti yüksek, balık bol, inşallah ucuz olur vatandaş bol bol yer” diye konuştu.

“Denizli balığı seviyor”

Denizlililerin balığı sevdiği belirten balıkçı Serhat Tok ise, ““Bugün ‘Bismillah’ dedik. İnşallah bol, bereketli bir yıl bekliyoruz. Denizli’de en çok küçük balık gidiyor, sardalye, hamsi. Ondan sonra, levrek, çupra veya deniz balıklarından hangisi varsa mesela palamut, çinakop, onlar çok gidiyor. Denizli balığı seviyor, şuan bir on yıl önceye bakarsak çok güzel balık yeniliyor" dedi.