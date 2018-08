Denizli’de baraj göletinde toplu balık ölümleri

Karaya vuran yüzlerce balığın aşırı sıcaklarla birlikte su seviyesinin çekilmesi ve buna bağlı olarak oksijen seviyesinin azalmasından öldüğü tahmin ediliyor.

Pamukkale ilçesinde Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti’nde toplu balık ölümleri gerçekleşti. Çoğunluğunun İsrail sazanı balık türünün olduğu yüzlerce ölü balık karaya vurdu. Barajdaki su seviyesinin gözle görülür bir şekilde azaldığı görülürken, canlı balıkların da sürekli su üstüne çıkıp tekrar suya girmeleri de dikkatlerden kaçmadı. Ölü balıklar baraj göletinin sadece bir bölgesinde değil bütün çevresinde karaya vurdu.

Baraj göletinin bulunduğu Kurtluca Mahallesi sakinlerinden Ali Şahin isimli vatandaş, balık ölümlerinin her sene bu dönemlerde yaşandığını kaydetti. Ölümlerin barajdaki su seviyesinin düşmesinin ise bilinçsiz ve kontrolsüz yapılan sulamadan kaynaklandığını öne süren Şahin, balık ölüleri ile birlikte yağmur suyu tahliye şebekesinden verilen suyun yaydığı kokudan dolayı da rahatsız olduklarını dile getirdi. Şahin, duruma yetkililerin bir an önce el atması gerektiğini belirtti.

"Her sene oluyordu ama bu sene ölümler daha fazla"

Baraj gölüne uzun yıllardan bu yana balık tutmaya gelen vatandaşlardan Ali Güven ise balık ölümlerinin uzun bir süreden bu yana yaşandığını anımsattı. Güven balık ölümlerine ilişkin şunları söyledi:

"Bunların hepsi benim düşünceme göre havanın çok sıcak olması suyun azalması ve oksijenin yetersiz kalmasından kaynaklanıyor. Barajın her tarafından böyle balık ölüleri var. Genelde her sene oluyor. Her sene oluyordu ama bu sene ölümler daha fazla."

Diğer yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin bölgeye gelerek gölet suyundan incelenmek üzere numuneler aldığı öğrenildi.