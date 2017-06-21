Denizli’de bayram öncesi mezarlıklar temizlendi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Arefe günü en çok ziyaret edilen bölgelerden olan mezarlıklarda da gerekli tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların rahat ve huzur içinde ziyaretlerini gerçekleştirmesi için çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda kent genelindeki 1054 mezarlıkta yürütülen bakım ve temizlik çalışmaları düzenli olarak yapılarak, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların ziyaretine hazır hale getirildi. Ekipler merkezde yapılan çalışmanın yanı sıra ilçe merkezleri ile bağlı mahallelerde ki mezarlıklarda da temizlik ve bakım çalışmasını da yaptı.