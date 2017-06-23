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23 Haziran 2017 10:34

Denizli’de Bayramda otobüsler iki gün ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi için Ramazan Bayramı’nın ilk 2 günü belediye otobüslerini ücretsiz yaptı.

Denizli’de Bayramda otobüsler iki gün ücretsiz

23 Haziran 2017 10:34


Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzur içinde bir tatil geçirebilmeleri için tüm bayram tedbirlerini aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda, vatandaşların bayramda mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerini daha kolaylaştırmak için belediye otobüslerini bayramın ilk 2 günü ücretsiz yaptı. 25 Haziran 2017 Pazar ve 26 Haziran 2017 Pazartesi günü Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücret alınmayacak. Öte yandan vatandaşların tatil süresince mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi diğer önlemleri de aldı.



İtfaiye ve zabıta 24 saat nöbette


Büyükşehir Belediyesinin birçok biriminde nöbetçi ekipler oluşturularak, halkın acil ihtiyaçları anında karşılanacak. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatili boyunca görev yapacak ekiplere her türlü problemleri için "Alo 153" telefon hattından ulaşabilecek. Tüm bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin "112 İtfaiye", "188 Cenaze" ve DESKİ’nin "185 Çağrı Merkezi" tatil boyunca hizmet verecek.




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